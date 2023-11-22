Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова

Обвиняемого в мошенничестве бизнес-тренера Шабутдинова оставили в СИЗО
Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО бизнес-тренера Аяза Шабутдинова в рамках дела о мошенничестве.
Об этом заявил судья Сергей Артёмов.
«Судебное постановление оставить без изменения, жалобу адвокатов — без удовлетворения», — цитирует его РИА Новости.
Ранее суд в Москве арестовал Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве.
Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства и просила избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 млн рублей либо домашний арест.
Шабутдинова поместили в СИЗО-7.