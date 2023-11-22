МВД объявило в розыск экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу

Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов, в отношении которого возбуждено уголовное дело о госизмене, объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД России. Говорит Москва
"Ахмедов Ахмед Магомедович. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, там не указано. ТАСС
Сообщалось, что в отношении Ахметова ранее возбудили уголовное дело о госизмене. Бывший тренера сборной Дагестана по кикбоксингу принимал участие в специальной военной операции (СВО) в составе украинской армии. Газета.Ru