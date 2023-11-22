Бывший киллер Ореховской ОПГ Александр Пустовалов (известный как Саша Солдат), освободившийся несколько дней назад из колонии, решил сменить фамилию, имя и отчество. Российская газета

При этом название города, куда он переехал, было скрыто даже от сотрудников тюрьмы. По данным канала SHOT, Пустовалов отправился к семье — жене и ребенку, который родился у супругов, пока мужчина отбывал срок. Зачат ребенок был во время одного из длительных свиданий. News.ru