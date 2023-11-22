Устроивший дебош актер Чирков прибыл в отделение полиции

Актер Сергей Чирков, который устроил дебош на детском празднике в Обнинске Калужской области, прибыл в отделение полиции. Об этом сообщает Mash.

Напомним, что инцидент произошел во время финала молодежного патриотического проекта «Энергия улиц». Туда Чиркова пригласили как специального гостя.

По данным Telegram-канала, 39-летний актер приехал в городское УВД Обнинска в районе 10 утра.

«Прямо сейчас он беседует с главным прокурором города. По данным прокуратуры Калужской области, на Сергея уже составили протокол», — говорится в публикации.

Telegram-каналы в минувшее воскресенье начали распространять видеозаписи, на которых он нецензурно выражается при несовершеннолетних и курит на сцене.

Сергей Чирков является российским актером театра и кино. Он известен по ролям в фильме «На игре» режиссера Павла Санаева.