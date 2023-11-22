Таинственный объект пробил насквозь машину во Франции

Во Франции таинственный объект рухнул на автомобиль и пробил его крышу и днище. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в Страсбурге утром в понедельник, 20 ноября. В полицию позвонили из-за дымящейся машины на одной из улиц. На месте происшествия правоохранители обнаружили автомобиль Renault Clio, у которого в крыше была дыра диаметром 50 сантиметров. Вскоре выяснилось, что неустановленное тело пробило машину насквозь — ее днище и бензобак были также повреждены.

Полицейские предположили, что на машину упал метеорит, однако ничего не обнаружили в самом автомобиле. Тем не менее рядом с ним они нашли «очень легкий камень размером с лесной орех и похожий на кусок сгоревшего дерева». Правоохранители предположили, что это и есть космическое тело.

Физик-ядерщик Тим Грегори, к которому обратились за консультацией, заявил, что найденный на месте камень вряд ли мог причинить такие разрушения.

«Чтобы проделать такую большую дыру, нужен камень приличного размера. Химические тесты покажут, является ли найденный камешек метеоритом, но если и является, то это неправильный метеорит!» — заявил ученый.

Астроном Грегори Браун из Гринвичской обсерватории сказал, что пока подтвердить или опровергнуть версию о метеорите невозможно, так как данных слишком мало. При этом он отметил, что теоретически метеорит мог бы нанести подобный ущерб, если бы оказался достаточно большим.