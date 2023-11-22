Стало известно, за что экс-сенатор Арашуков попал в ШИЗО

— За весь период отбывания наказания он привлекался к дисциплинарной ответственности 10 раз, из них 5 раз в ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области за нарушение правил внутреннего распорядка. Данный осужденный дважды был водворен в штрафной изолятор за неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка, которое выражалось в употреблении нецензурной брани и жаргонных слов, — говорится в сообщении.