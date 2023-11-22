Стало известно, за что экс-сенатор Арашуков попал в ШИЗО
Бывший сенатор Рауф Арашуков, которого пожизненно осудили за организацию убийств, пять раз нарушал распорядок в колонии, за что дважды его отправили в ШИЗО исправительной колонии № 6 Оренбургской области, более известной как «Черный дельфин». Об этом в среду, 22 ноября, сообщили в региональном УФСИН.
— За весь период отбывания наказания он привлекался к дисциплинарной ответственности 10 раз, из них 5 раз в ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области за нарушение правил внутреннего распорядка. Данный осужденный дважды был водворен в штрафной изолятор за неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка, которое выражалось в употреблении нецензурной брани и жаргонных слов, — говорится в сообщении.
При этом условия отбывания наказания экс-сенатора соответствуют нормам действующего законодательства, передает РИА Новости.
Арашукова задержали в 2019 году прямо во время заседания Совета Федерации. Суд наложил арест на его имущество и денежные средства. А расследование завершилось только 31 марта 2021 года. В сентябре прошлого года присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу экс-сенатора Арашукова и его сообщников.