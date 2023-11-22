Мужчину убили на глазах у жены в Москве

Мужчину убили на глазах у жены на Большой Черкизовской в Москве, передает Telegram-канал «112». По данным канала, 30-летнему мужчине нанесли несколько ножевых ранений поздно ночью из-за возникшего конфликта.

«112» отмечает, что преступник попытался скрыться с места происшествия. Но его задержали спустя час после убийства.

Ранее тело мужчины с огнестрельным ранением нашли около в центре Белой Калитвы в Ростовской области. Telegram-канал Baza сообщал, что жертвой стал 58-летний Владимир Борисенко, в 2020 году осужденный за убийство бизнесмена Ильи Пятибратова. Убийство произошло в мае 2017 года из-за передела сфер влияния в бизнесе. По предварительным данным, Борисенко был амнистирован за участие в СВО и некоторое время назад вернулся в Белую Калитву.