«Ангарский маньяк» получил еще десять лет колонии

Суд в Иркутске приговорил серийного убийцу Михаила Попкова, более известного под прозвищем «ангарский маньяк», еще к 10 годам лишения свободы за три убийства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Иркутскую областную прокуратуру.

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Напомним, что Попков — бывший сотрудник милиции. В 2015 году его признали виновным в 22 убийствах женщин и 2 покушениях, приговорив к пожизненному сроку. Уже в заключении он признался еще в 59 убийствах, однако суд признал Попкова виновным лишь в 56. В 2021 году он получил третий пожизненный срок — «ангарский маньяк» оказался виновен в убийстве еще двух человек.

Жертвами Попкова становились женщины разного социального статуса и общественного положения в возрасте от 16 до 40 лет. Убийства происходили в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Иркутском, Ангарском и Усольском районах Иркутской области.

В январе 2023 года он написал новые явки с повинной. Следователи подтвердили, что «ангарский маньяк» убил 27-летнюю девушку в 1997 году, 25-летнюю в 1999 году, а также 31-летнюю в 2003 году. В двух случаях Попков задушил своих жертв, в одном — нанес множественные ножевые ранения.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — заявили в прокуратуре.