Бывших руководителей МВД российского региона осудили за злоупотребления

Благовещенский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего начальника управления МВД по Амурской области Николая Аксенова за злоупотребления должностными полномочиями в ходе выполнения гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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Второй фигурант дела — бывший начальник тыла региональной полиции Михаил Робканов осужден на пять лет колонии.

Суд установил, что с 2013 по 2015 год они подписали акты приема и оплаты на сумму 39 миллионов рублей невыполненных работ по реконструкции здания районного отдела полиции в селе Екатеринославка. В результате была сорвана реализация гособоронзаказа.