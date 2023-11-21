Полтысячи россиян подадут коллективный иск на блогершу из Екатеринбурга

«Уланова заявляла, что достанет бренды всего за пару-тройку недель, но ожидание некоторых клиентов затянулось уже почти на год. Женщина делилась секретами, как почти даром купить различные подписки и промокоды на элитную парфюмерию и косметику в магазинах. Это привлекло сотни людей по всей стране, но вместо радости от модных новинок покупатели получали вечные отговорки. Всего пострадавших по всей России — 479 человек, которые готовят коллективный иск», — следует из сообщения telegram-канала Shot.