Стали известны подробности о застреленном в центре российского города авторитете

В центре города Белая Калитва в Ростовской области застрелили Владимира Борисенко, который был осужден в 2020 году на 16 лет за участие в убийстве бизнесмена. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Donday.

Как пишет издание, полного срока Борисенко не отсидел, отравившись по контракту в зону СВО. Несколько месяцев назад мужчина вернулся в Белую Калитву.

Второй участник убийства Руслан Джафаров также по контракту отправился в зону СВО, где и погиб.

Борисенко был убит в центре города вечером 21 ноября, киллер выстрели в него четыре раза из пистолета. Объявлен план «Перехват», возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Местные жители назвали Борисенко «криминальным авторитетом из девяностых».