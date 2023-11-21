Убивший жену Логунов намеревается «пойти на Украину»
Александр Логунов, осужденный за убийство жены, постоянно отправляет письма из колонии своим родителям. Он призывает их любой ценой забрать внучек из семьи супруги, пишет «СтарХит».
По данным портала, следствие по делу было долгим и резонансным. В начале ноября суд вынес вердикт: 9 лет по статье 105 УК РФ «Убийство» и два года за распространение порнографии.
Убийца жены поясняет в письмах, что желает искупить вину, вернуться к прежней жизни.
«Есть мысли пойти на Украину [отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации]. Если вы меня дождетесь, то я выброшу их», — сообщает Александр.
Вместе с тем, по данным портала, его раскаяние не выглядит истинным. Он требует от родителей, чтобы они любой ценой, вплоть до убийства, забрали детей себе.
Логуновы, на фоне давления со стороны сына, подали в суд на родителей снохи за клевету, «а также нашли еще несколько поводов, чтобы попортить жизнь людям, которые сейчас заботятся об их внучках», отмечают журналисты.