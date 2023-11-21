Матрос выпал за борт судна в Белом море

"Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания и охраны труда по факту падения за борт буксира "Анатолий Ефремов" матроса 21 ноября 2023 года в районе мыса Керец Белого моря", - говорится в сообщении.