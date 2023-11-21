Мать экс-участницы «Тату» проверят на незаконное хранение оружия

Мать российской певицы и экс-участницы группы «Тату» Лены Катиной проверят на незаконное хранение оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что родственница артистки наткнулась на ружье ИЖБ-36 в идеальном состоянии, когда разбирала антресоли в гараже покойного свекра. Женщина перевезла оружие в столичную квартиру, откуда и обратилась в правоохранительные органы с намерением сдать находку, однако полиция начала проверку в отношении матери певицы. Сотрудники проверяют историю появления у нее ружья.

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