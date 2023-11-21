Экс-глава УСБ СКР Максименко, осужденный на 14 лет, найден мертвым в СИЗО

В московском СИЗО «Лефортово» был обнаружен мертвым бывший полковник юстиции, руководивший управлением собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета России (СКР), Михаил Максименко. Об этом сообщили источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах. URA.RU приводит информацию, за что был осужден Михаил Максименко.

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Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Михаила Максименко к 13 годам строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей по делу о получении взяток от криминального мира. Кроме того, Максименко лишили специального звания.

Ему также запретили в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти после отбытия наказания. Гособвинитель Игорь Потапов просил посадить Максименко на 15 лет в колонию строгого режима и взыскать с него штраф в размере 165 миллионов рублей. После заседания прокурор Борис Локтионов сообщил журналистам, что обвинение считает приговор законным, обоснованным и справедливым.

Максименко арестовали в июле 2016 года вместе с другими высокопоставленными сотрудниками СКР — его заместителем Александром Ламоновым и замначальника Главного следственного управления СКР по Москве Денисом Никандровым. Аресты сотрудников СКР, которые были связаны с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодым), стали самыми резонансными операциями ФСБ последних лет.

В конце 2017 часть дела в отношении Максименко передали в суд. Обстоятельства, при которых были получены взятки другими офицерами СКР, продолжали расследоваться. Дело находилось в производстве Следственного управления ФСБ РФ.

В рамках данного судебного процесса Максименко вменялись две взятки. По версии обвинения, в октябре 2015 года полковник получил 50 тысяч долларов от предпринимателя из Санкт-Петербурга Бадри Шенгелия. Шенгелия в начале 2000-х годов был осужден по статье «Мошенничество», в будущем стал главным свидетелем по делу главаря тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). За деньги, которые Шенгелия отдал Максименко в гостинице Park Inn в Санкт-Петербурге, полковник дал обещание, что добьется возбуждения уголовного дела против работников МВД, которые якобы незаконно забрали у Шенгелия часы Hublot.

Петербургский предприниматель в суде дал показания на Максименко. Он сообщил, что «финансовые отношения» со следователем у него были долгие годы. Шенгелия отметил, что полковник предпринимал попытки добиться увольнения главы ГСУ СКР по Петербургу Александра Клауса, преследуя близких ему сотрудников полиции. Второй главный свидетель по данному эпизоду, бывший оперативник МВД Виталий Федосов, изобличил Максименко на допросе в ФСБ, однако в суде от этих показаний отказался.

Второй эпизод дела Максименко относится к перестрелке у ресторана Elements в 2015 году в Москве. В ней принимали участие люди Шакро Молодого с одной стороны и экс-полковник КГБ СССР, адвокат Эдуард Буданцев — с другой. После данной потасовки арестовали подручного Шакро Молодого Андрея Кочуйкова (Итальянец).

По информации ФСБ, сотрудникам СКР дали две взятки за освобождение Кочуйкова. По словам гособвинителя Бориса Локтионова, первую взятку от бизнесмена Дмитрия Смычковского поделили между собой действующий глава ГСУ по Москве Александр Дрыманов, его заместитель Денис Никандров и глава управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко. За денежные средства они должны были переквалифицировать обвинение Кочуйкову так, чтобы его отпустили из-под ареста.

Вторая взятка в размере 500 тысяч долларов поступила от предпринимателя Олега Шейхаметова. Гособвинение отмечает, что она предназначалась только для Максименко. По информации Локтионова, взятка давала гарантии, что Максименко как особист не будет обращать внимание на «непроцессуальные решения» сослуживцев по делу о стрельбе.

Деньги Шейхаметов отдал Максименко через посредников. Одним из них был экс-полковник МВД Евгений Суржиков. После ухода из ведомства он начал работать в подконтрольном Шакро Молодому ЧОП и в первый рабочий день попал в перестрелку на улице Рочдельской (конфликт произошел в Москве вечером 14 декабря 2015 года). В тот период Суржикова оценивали как кандидата на работу в управление Максименко.

Другими посредниками стали заместители Максименко Денис Богородецкий и Александр Ламонов. Последний сообщил в суде, что 18 мая 2016 года он сам принес в квартиру начальника коробку с 400 тысячами долларов. По данным следствия, 100 тысяч долларов были поделены между посредниками.

Максименко отрицал свою вину. Во время допроса на суде он сообщил, что за день до ареста бизнесмен Смычковский рассказал ему, что готовится большая провокация против офицеров СКР. «На выполнение этого задания направлялось 3 миллиона долларов, к получению которых могли быть причастны сотрудники управления „М“ ФСБ», — заявил Максименко.

Ламонов на очной ставке с Максименко отмечал, что получил денежные средства от «неких заинтересованных в закрытии уголовного дела лиц». Однако Максименко заявил, что подчиненный говорит неправду, чтобы проверить реакцию. Из-за хорошего отношения к Ламонову он пытался убедить его вернуть денежные средства. Также Максименко подчеркнул, что якобы переданные ему деньги не были найдены во время обысков и что ежегодные декларации доказывают отсутствие у полковника сомнительных доходов.

На суде Максименко отметил прессинг и что от него требуют оговорить руководство. Он не стал говорить, о ком именно идет речь.

Действующий начальник ГСУ по Москве Дрыманов также заявил о непричастности к получению денежных средств. В ходе следствия по делу офицеров он несколько раз общался с сотрудниками управления «М» ФСБ, и они отмечали, что к нему нет претензий. Однако все изменилось. «ФСБ сейчас будет доказывать мою причастность всеми доступными способами», — заявил Дрыманов.

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