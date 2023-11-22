Четыре сотрудника МЧС пострадали по время обстрела ВСУ Донецка

Четверо пожарных МЧС РФ пострадали в Донецке при обстреле
Выпущенная украинской армией ракета попала в кровлю над сценой театра в ДНР, где выступала актриса Полина Меньших. Об этом стало известно в среду, 22 ноября.
После удара зрительный зал сильно не пострадал. Однако сама сцена оказалась полностью завалена обломками досок и кирпичей, а стены посечены большим количеством осколков, передает РИА Новости.
О гибели российской актрисы и театрального режиссера Полины Меньших при обстреле в Донецкой народной республике стало известно накануне. Актриса приехала с концертом в Старобешево к российским военным на День ракетных войск и артиллерии. В этот момент начался обстрел.
10 августа стало известно, что футбольный судья из Крыма Константин Попов скончался в больнице в Санкт-Петербурге, куда он попал из зоны проведения СВО. 25-летний арбитр проходил службу по контракту, у него осталась трехлетняя дочь.
Кроме того, в зоне СВО погиб бывший хоккеист смоленской команды «Славутич» Артем Гвоздик. Он воевал в зоне спецоперации на Запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ и погиб 23 августа во время выполнения боевой задачи, защищая страну и выполняя свой гражданский долг. На момент смерти ему было 35 лет.