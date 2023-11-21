СМИ: Очередной киллер Ореховской ОПГ по прозвищу Аль Капоне вышел на свободу
Киллер Ореховской ОПГ Олег Пронин (Аль Капоне) освободился из мордовской колонии. Там он провел последние 24 года своей жизни.
Источник «Известий» уточнил, что на свободу он вышел в конце сентября, отсидев полный срок. Аль Капоне входил в законспирированную группу, которая занималась ликвидацией по заданию одного из лидеров «ореховских» Дмитрия Белкина по кличке Белок.
18 ноября также освободился другой член этой ОПГ — Александр Пустовалов по прозвищу Саша Солдат.
Ранее три человека погибли в Астрахани в результате отравления неизвестным веществом. Дело о распространении синтетических наркотиков передадут из МВД в Следственный комитет.