Осужденная из-за пожара в Кемерово гендиректор «Зимней вишни» вышла на свободу

Бывшая гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок, приговоренная к 13,5 года лишения свободы из-за пожара в торговом центре, вышла на свободу. Об этом сообщает NGS42.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах и медицинской сфере Кемеровской области.

По данным издания, причиной стало состояние здоровья женщины. Как сообщают собеседники портала, у осужденной выявили заболевание, которое препятствует ее нахождению в местах отбывания наказания. Кроме того, по словам другого источника, Судденок вышла на свободу почти полтора месяца назад.