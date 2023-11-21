Мужчина открыл огонь по посетителям в гипермаркете в США

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в магазине Walmart в городе Биверкрик (штат Огайо, США), сообщает WHIO-TV. Человек, устроивший стрельбу, мертв.

Пока неясно, что именно привело к стрельбе. Полицейские не предоставили никакой информации о стрелявшем.

В полиции Биверкрика заявили, что «проводят расследование и опубликуют дополнительную информацию, как только она станет доступна». Капитан полиции города Скотт Молнар лишь подтвердил, что стрелявший погиб от ранения, которое он нанес сам себе. Он был единственным подозреваемым.

25 октября жертвами стрельбы в городе Льюистон (штат Мэн) стали 18 человек, еще 13 получили ранения. Погибшие и пострадавшие находились в ресторане и боулинг-центре. Стрельбу устроил 40-летний Роберт Кард — инструктор по огнестрельному оружию, проходивший подготовку в американской армии. Позже его нашли мертвым. Предположительно, он покончил с собой.