Иностранцев задержали после массового отравления наркотиками в Астрахани

В УМВД России по Астраханской области из медицинского учреждения поступила информация о госпитализации в реанимационное отделение 20 жителей Астрахани с признаками токсического отравления неустановленным веществом. Предварительно установлено, что потерпевшие накануне употребляли синтетические наркотики.

По данным фактам следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных в сфере информационно – телекоммуникационных технологий, незаконного оборота наркотиков и в сфере экономики Следственного управления УМВД России по городу Астрахани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России установлены лица, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств, возможно причастные к происшествию. Трое граждан республик Кыргыстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань. Расследование уголовного дела продолжается. Назначены необходимые экспертизы, в том числе генетическая.