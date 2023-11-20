МВД потребовало заочно арестовать основателя сетей «Тануки» и «Ёрш»

МВД России объявило в международный розыск ресторатора и основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Александра Орлова в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. ТАСС
«В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Орлова Александра Михайловича», — приводит ТАСС слова представителя суда. RT на русском
Ведомство также объявило известного ресторатора в международный розыск. Ранее он был объявлен в федеральный розыск по пунктам «а,б» части 2 статьи 165 («Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой») УК РФ. Орлову грозит до пяти лет колонии. Lenta.ru