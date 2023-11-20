Свидетель по делу Треповой описал момент взрыва в кафе в Петербурге

Егор Михайлов, являющийся ведущим мероприятия в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, во время которого погиб военкор Владлен Татарский, выступил на судебном слушании по делу Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте, передает РЕН ТВ. Мужчина рассказал, что помнит момент взрыва.

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Я отошел на пару шагов и произошел взрыв. Момент взрыва помню — кричали люди. У меня помутнело в глазах, и я упал на спину. Мне стали помогать, вынесли. Сделали укол в скорой. Очнулся в реанимации, — сообщил Михайлов.

По данным РЕН ТВ, сейчас мужчина проходит реабилитацию. По рекомендации психолога Михайлов не следит за новостными публикациями о взрыве.

СМИ писали, что основным куратором и одним из ключевых организаторов теракта был мужчина под псевдонимом Гештальт, работавший в связке с неонацистом Романом Попковым, который координировал ее и снабжал ее деньгами. По данным Mash, изначально Трепова планировала совершить покушение на Татарского в Москве, где собиралась подарить ему статуэтку с бомбой на лекции в Российском новом университете 28 марта, однако ее отговорили кураторы.