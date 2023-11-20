Россия экстрадировала в Македонию обвиняемого в краже украинца
Россия экстрадировала в Северную Македонию гражданина Украины Вячеслава Шеремета, задержанного по обвинению в краже и участии в преступном сообществе, сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на заявление представителя министерства Ирины Волк. По ее словам, в 2017 году Шеремет проник в банковское хранилище и украл личные вещи, ювелирные украшения и денежные средства клиентов на общую сумму 15 млн рублей. Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.
Из России в Республику Северная Македония экстрадирован гражданин Украины Вячеслав Шеремет. Он разыскивался в связи с обвинением в краже в особо крупном размере и участии в преступном сообществе, — рассказала Волк.
Шеремета задержали в аэропорту Домодедово в декабре 2022 года. Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН РФ передали его македонской стороне в международном аэропорту Внуково.
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