Тетя владельца банка пропала в Москве

Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве пропала бывший преподаватель Высшей школы экономики Ольга Дюсуше, которая является тетей владельца банка «Финам». По данным канала, с заявлением об исчезновении женщины в правоохранительные органы обратился ее племянник.

Как пишет Mash, 18 ноября Дюсуше спустилась в метро и уехала в неизвестном направлении. По одной из версий, родственница владельца банка могла стать очередной жертвой мошенников.

Mash пишет, что жулики могли обмануть тетю банкира по той же схеме, как и пропавшую в апреле мать советника сенатора Елены Силкиной Татьяну Адабаш. По информации канала, тогда телефонные мошенники с Украины сначала заставили пожилую женщину в целях «спецоперации» перевести на их счет более 1 млн рублей, после чего убедили сменить сим-карту, уйти из дома и спрятаться в номере гостиницы в Твери, запретив выходить на связь с родственниками.