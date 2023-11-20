Народного артиста России госпитализировали с травмой головы

Актер Владимир Носик попал в больницу с открытой раной головы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника газеты, вечером 19 ноября 75-летний актер неудачно упал на улице и ударился головой. Деталей о его состоянии «Известия» не приводят.

Владимир Носик — народный артист России. Среди самых известных его работ — роли в фильмах «Инопланетянка», «Самая обаятельная и привлекательная», «Что у Сеньки было».