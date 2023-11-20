Оглашение приговора Баязитовой и Архаровой перенесли

Басманный суд Москвы перенес на 24 ноября оглашение приговора журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой, обвиняемых в вымогательстве денежных средств у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь суда Ольга Назарова.

«По предварительным данным, оглашение приговора по делу в отношении Баязитовой и Архаровой состоится 24 ноября в 14:00», — сказала она.

Первоначально оглашение приговора запланировали на 20 ноября в 16:00. Ранее в ходе прений сторон 15 ноября прокуратура потребовала приговорить Баязитову к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима, а Архарову осудить на 13 лет. Подсудимые отрицают вину.

При этом Басманный суд Москвы 5 июля приговорил к четырем годам лишения свободы условно третью фигурантку этого дела, пиар-специалиста Инну Чурилову. Она свою вину признала.