Девочка в свой день рождения сломала позвоночник на картинге в Подмосковье

Школьница сломала позвоночник во время катания на картинге в подмосковном городе Клин. Об этом стало известно в понедельник, 20 ноября.

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По информации Telegram-канала Shot, школьница праздновала 12-летие в компании одноклассников и мамы в картинг-центре. Во время катания девочка не справилась с управлением и сбила стоявшего спиной инструктора, который упал на нее.

Сначала девочка пожаловалась на боль в спине, однако прерывать веселье не стала. Позже ей стало хуже. Спустя два часа она вместе с мамой пришла к врачу.

В больнице у 12-летней девочки диагностировали компрессионный перелом нескольких позвонков. По данному факту проводится проверка.