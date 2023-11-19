В крымском Гурзуфе сошел сель

В Гурзуфе из-за сильных осадков сошел сель, в результате чего повреждения получил автомобиль, подтопленными оказались подвалы четырех домов, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко. Кроме того, перебои с электроэнергией фиксируются в Никите, Гурзуфе, Массандре и Восходе. В администрации добавили, что поваленное дерево перегородило дорогу в Нижней Ореанде на выезде к Ливадии.

© vk.com/yalta_adm

В Ялте вследствие обильных осадков, которые фактически не прекращаются более суток, фиксируем подъем уровня воды в реках. Есть подтопления четырех подвалов в Краснокаменке и четырех в Гурзуфе, — говорится в сообщении.

19 ноября несколько линий электропередачи были оборваны в результате сильных дождей и ветра в Херсонской области. Без света остались около 10 тысяч человек, к восстановительным работам привлечены 28 аварийных бригад. Восстановить энергоснабжение к 16:00 удалось в 22 населенных пунктах.