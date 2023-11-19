Хуситы захватили израильское грузовое судно

Израильское грузовое судно Galaxy Leader захвачено в водах Аденского залива, пишет обозреватель Генри Холлоуэй в статье для газеты The Sun.

© соцсети

Обозреватель уточнил, что корабль захватила йеменская группировка «Ансар Аллах» (хуситы). Он добавил, что захват суда подтвердили израильские официальные лица.

Группировка предупредила ранее, напомнил автор статьи, что будет захватывать все суда, принадлежащие израильским бизнесменам, проходящие через Красное море.

Он добавил, что хуситы также потребовали от всех стран отозвать своих моряков из экипажей израильских кораблей.