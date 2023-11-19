В Кузбассе ураган сорвал крыши со зданий, повалил деревья и перевернул остановки

Шквалистый ветер в Кемеровской области и Алтайском крае сорвал крыши со зданий, повалил деревья и перевернул остановки в ночь на 19 ноября, пишут очевидцы и местные Telegram-каналы. В Алтайском крае несколько населенных пунктов остались без электроэнергии, ураган повредил десятки домов и автомобилей. Жители Кемерово публикуют в Telegram фото- и видеокадры поваленных деревьев, поврежденных автомобилей и разбросанных по улицам элементов инфраструктуры города.