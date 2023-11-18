Адвокат объяснил, почему за 22 убийства Саша Солдат не получил пожизненное
Убивший 22 человека киллер Александр Пустовалов, известный под кличкой Саша Солдат, мог сотрудничать со следствием, поэтому не получил пожизненный срок, предположил в разговоре с NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Он отметил, что санкция по уголовной статье за убийства по найму предусматривает наказание от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.
В законодательстве нет абсолютно четких критериев, автоматически влекущих за собой строго определенную кару. Это сделано для того, чтобы каждый подсудимый понимал, что ему есть что терять и за что бороться. Например, можно деятельно помочь следствию изобличить сообщников и тем самым добиться для себя более мягкого приговора. Скорее всего, в случае с Сашей Солдатом имело место именно это - отсюда и приговор без пожизненного заключения, — предположил Исаев.
Авдеев добавил, что утверждать это точно невозможно. За подробностями стоит обращаться к материалам дела. Он пояснил, что приговор всегда остается на усмотрение судьи. Также неизвестно, устраивал ли приговор прокуратуру.
18 ноября киллер Александр Пустовалов вышел на свободу после отбывания срока в 24 года за убийство 22 человек. Он являлся членом Ореховской преступной группировки. Дважды за срок Пустовалов просил об УДО из-за болезни, но оба раза ему отказали.