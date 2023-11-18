Адвокат объяснил, почему за 22 убийства Саша Солдат не получил пожизненное

В законодательстве нет абсолютно четких критериев, автоматически влекущих за собой строго определенную кару. Это сделано для того, чтобы каждый подсудимый понимал, что ему есть что терять и за что бороться. Например, можно деятельно помочь следствию изобличить сообщников и тем самым добиться для себя более мягкого приговора. Скорее всего, в случае с Сашей Солдатом имело место именно это - отсюда и приговор без пожизненного заключения, — предположил Исаев.