На заводе «Атоммаш» в Ростовской области произошёл пожар
В Ростовской области на заводе «Атоммаш» произошёл пожар.
Об этом сообщил глава администрации города Сергей Макаров.
«В инженерном центре завода «Атоммаш» произошло возгорание площадью 150 кв. м», — написал он в Telegram.
Позднее пожар был ликвидирован.
Ранее стало известно, что один человек погиб в результате пожара в квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Также в МЧС заявили, что спасатели локализовали возгорание в гостинице в Свердловской области.