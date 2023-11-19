На заводе «Атоммаш» в Ростовской области произошёл пожар

В Ростовской области на заводе «Атоммаш» произошёл пожар.

На заводе «Атоммаш» в Ростовской области произошёл пожар
© РИА Новости

Об этом сообщил глава администрации города Сергей Макаров.

«В инженерном центре завода «Атоммаш» произошло возгорание площадью 150 кв. м», — написал он в Telegram.

Позднее пожар был ликвидирован.

Ранее стало известно, что один человек погиб в результате пожара в квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Также в МЧС заявили, что спасатели локализовали возгорание в гостинице в Свердловской области.