СК завел дело на мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве

В ночь на субботу 49-летний мужчины пытался потушить Вечный огонь, вылив на него жидкость из бутылки. Также он разбросал находившиеся рядом венки, возложенные в память о погибших в ходе Великой Отечественной войны.

Как писала «Парламентская газета», 31 октября в Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину по подозрению в реабилитации нацизма. По данным следствия, 24 июня гражданин во время нахождения на спортивной площадке демонстрировал прохожим татуировку с изображением свастики, расположенную у него на груди. Кроме того, он сделал фотографию себя, на которой видно изображение, и разместил ее в качестве аватарки на одном из каналов в соцсетях. В ходе расследования было установлено, что гражданин — руководитель клуба лиц, разделявших неонацистские взгляды и пропагандировавших ненависть к другим народам.