СК завел дело на мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве
В отношении мужчины, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщила журналистам 18 ноября помощник руководителя столичного управления ведомства Юлия Иванова.
В ночь на субботу 49-летний мужчины пытался потушить Вечный огонь, вылив на него жидкость из бутылки. Также он разбросал находившиеся рядом венки, возложенные в память о погибших в ходе Великой Отечественной войны.
В Следственном комитете подчеркнули, что фигурант был задержан.
«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — цитирует РИА Новости Иванову.
На момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, в настоящее время его допрашивают следователи, добавила она.
Как писала «Парламентская газета», 31 октября в Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину по подозрению в реабилитации нацизма. По данным следствия, 24 июня гражданин во время нахождения на спортивной площадке демонстрировал прохожим татуировку с изображением свастики, расположенную у него на груди. Кроме того, он сделал фотографию себя, на которой видно изображение, и разместил ее в качестве аватарки на одном из каналов в соцсетях. В ходе расследования было установлено, что гражданин — руководитель клуба лиц, разделявших неонацистские взгляды и пропагандировавших ненависть к другим народам.