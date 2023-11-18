Одного из самых известных киллеров освободили в России

Один из самых известных киллеров 90-х Александр Пустовалов (Саша Солдат) был освобожден из колонии строгого режима в Монино. Об этом пишет РИА Новости.

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Отмечается, что ему выносили приговор три раза. В результате он получил 24 года заключения. Пустовалов отбывал наказание во Владимирском централе, потом — в ИК-9, которая находится в Тверской области. Во время содержания под стражей с 2017 года он работал сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей.

Как уточняется, Пустовалов будет под контролем правоохранителей еще три года, два раза в месяц мужчина должен отмечаться в полиции. Помимо этого, ему запрещено покидать город, в котором он проживет, а также выходить на улицу в ночное время.