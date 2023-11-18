МВД объявило в розыск экс-замминистра финансов Алексашенко*

Бывший замминистра финансов России и экс-зампред Центробанка Сергей Алексашенко (признан иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

© Фото из личного архива С.В.Алексашенко

Конкретная статья УК не называется, передает ТАСС.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев направил обращение в Генпрокуратуру в связи с антироссийской деятельностью Алексашенко и Сергея Гуриева (оба признаны иноагентами).