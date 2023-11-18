МВД объявило в розыск экс-замминистра финансов Алексашенко*

МВД России объявило в розыск по уголовной статье признанного иноагентом экс-замминистра Алексашенко
Бывший замминистра финансов России и экс-зампред Центробанка Сергей Алексашенко (признан иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.
Конкретная статья УК не называется, передает ТАСС.
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев направил обращение в Генпрокуратуру в связи с антироссийской деятельностью Алексашенко и Сергея Гуриева (оба признаны иноагентами).
Напомним, оба, находясь за границей, входят в группу экспертов, которая составляет рекомендации для западных стран, подбирая новых кандидатов в антироссийские санкционные списки.