В Твери предотвратили возможный теракт

Как передает канал, подозрительную коробку нашли под опорой переправы в Заволжском районе утром 17 ноября. По данным SHOT, из устройства торчали провода, а сверху был закреплен таймер, на котором шел обратный отсчет времени. Авторы канала добавили, что находку ликвидировали на месте, а все, что осталось от СВУ, эксперты забрали на экспертизу. SHOT добавил, что внутри устройства было шесть брусков пластичного вещества, а также поражающие элементы в виде болтов и гаек и электронный прибор.