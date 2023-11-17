Бывший бизнес-партнер Деревянко прокомментировал обвинения

Бывший бизнес-партнер Павла Деревянко Григорий Мулузян заявил Telegram-каналу SHOT, что продал коллекторам долг бизнесмена, написавшего на него заявление. Мулузян утверждает, что этот предприниматель взял у него в долг 339,5 тысячи долларов и почти год не возвращал.

Ранее СМИ сообщили, что бизнесмен из Подмосковья подал заявление на Мулузяна, заявив, что тот должен ему 339,5 тысячи долларов.

Мулузян заявил SHOT, что «все наоборот» и такую сумму ему должен этот бизнесмен. Мулузян утверждает, что в подтверждение этому были подписаны необходимые документы.

Источник RT в правоохранительных органах сообщал, что и на Мулузяна, и на Деревянко написал заявление мужчина, утверждающий, что с сентября 2022-го по май 2023 года он заключил с ними три договора займа и не получил обратно своих денег — около миллиона рублей. Также СМИ писали, что Деревянко и Мулузян сейчас судятся между собой.