20 россиян сняли с рейса в Аргентину без объяснения причин

Двадцать российских граждан были сняты с рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес. Что послужило причиной такой меры, неизвестно, сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По словам источника, решение могло быть принято миграционной службой Аргентины в связи с введением властями страны дополнительного контроля в связи с наплывом россиянок, желающих рожать в латиноамериканской стране.

Изданию также стало известно, что в пятницу

двум гражданам РФ не удалось улететь из Дубая в Рио-де-Жанейро. Посольством Бразилии в Москве не были раскрыты детали ситуации.

В октябре издание The Japan News сообщило, что спортсмены из Японии не смогли отправиться на соревнования одним рейсом из-за перевеса. Ситуация произошла в аэропорту префектуры Осака.