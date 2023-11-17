После гибели заключенных в СИЗО Екатеринбурга ворвался спецназ
В СИЗО-1 Екатеринбурга после истории с двумя погибшими спецназ устроил жесткий обыск. У арестованных раскидывали личные вещи, сообщили родственники заключенных.
«Провели общий обыск максимально зверски, выкидывали личные вещи. С арестованных срывали одежду вплоть до трусов, их заставляли идти голыми по коридору», — пишет портал Е1.RU, ссылаясь на родных осужденных.
По их словам, многих также заставляли бриться. Кроме этого, в СИЗО заметили несколько высокопоставленных сотрудников ГУФСИН, приехавших с проверкой.
Начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко сообщил, что обыски проходили в рамках закона.
«Что касается спецназа, то он применяется для обеспечения безопасности. Это рядовое событие. Дубинками никого не били», — пояснил Левченко.
По его словам, убийства в учреждениях ФСИН происходят крайне редко.
О ЧП в СИЗО-1 стало известно 16 ноября. Сначала появилась информация, что один арестант скончался от передозировки наркотиками, а второго якобы забили сокамерники. Левченко подтвердил URA.RU только насильственную смерть. Одним из погибших оказался мужчина, которого обвинили в вымогательстве.