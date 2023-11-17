В Росавиации раскритиковали итоги расследования посадки самолета в поле

Центральный аппарат Росавиации подверг резкой критике отчет с итогами расследования посадки самолета «Уральских авиалиний» на пшеничное поле в Новосибирской области, выявив в нем 15 ошибок и противоречий. Об этом пишет газета «Известия».

12 сентября самолет Airbus A320, выполнявший рейса из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на поле в Новосибирской области. На борту находилось 159 пассажиров, в том числе дети, и шесть членов экипажа. Никто из них серьезно не пострадал. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что причиной аварийной посадки стал отказ одной из трех гидросистем.

В тот же день в ЗС МТУ Росавиации была назначена комиссия для расследования, которая завершила свою работу 31 октября и утвердила отчет с результатами. Однако уже 6 ноября Росавиация отменила его, потребовав возобновить расследование и назначить новую комиссию «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами».

Источник издания в ведомстве пояснил, что отчет и материалы к нему были проанализированы сразу двумя управлениями Росавиации — летной эксплуатацией и инспекцией по безопасности полетов.

При этом в ведомстве нашли в отчете как ошибки в расчетах, так и данные, не подтвержденные записью переговоров команды экипажа, и обман командира воздушного судна об индикации убранного положения шасси. Кроме того, в Росавиации сочли неверным утверждение о том, что пилоты перед принятием решения об уходе на запасной аэродром производили расчет необходимого количества топлива для полета до Новосибирска. Согласно расшифровке переговоров, никаких расчетов на самом деле выполнено не было, говорится в анализе отчета.

Регулятор не согласился и с выводами комиссии о том, что аргументы командира ВС о потенциальной опасности посадки в Омске обоснованы. По мнению экспертов Росавиации, это противоречит состоянию систем самолета, погоде, состоянию и длине полосы. Еще одна претензия касается рекомендаций комиссии: они абсолютно некорректны и недостаточны для предотвращения подобных событий в будущем.

В анализ отчета также отмечается, что комиссия не указала на «недопустимо низкий уровень» подготовки пилотов, позволивших «безрассудные действия» в условиях ненормальной эксплуатации самолета. У агентства, в отличие от комиссии, появились вопросы и к уровню теоретической и тренажерной подготовки пилотов в «Уральских авиалиниях» — его в Росавиации считают неудовлетворительным.