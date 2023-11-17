Росавиация раскритиковала отчет о расследовании посадки самолета в поле

Росавиациия осталась недовольна отчетом по итогам расследования посадки самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве. Отмечается, что в документе, составленном Западно-Сибирским межрегиональным территориальным управлениесм агентства (ЗС МТУ) по итогам расследования, нашли 15 нарушений.

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Сообщается, что в расчетах обнаружены ошибки, часть данных не была подтверждена записями переговоров, раскрылся обман командира воздушного судна об индикации убранного положения шасси. При этом комиссия в отчете обошла стороной «недопустимо низкий уровень» подготовки пилотов, позволивших «безрассудные действия» в условиях ненормальной эксплуатации самолет.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров потребовал от начальника ЗС МТУ Вячеслава Федорова устранить допущенные нарушения и доработать отчет. Кроме того, он должен принять меры, чтобы исключить в будущем некачественную подготовку материалов расследования авиаинцидентов.