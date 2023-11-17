Региональный режим ЧС введен после обрушения многоэтажного дома в Астрахани

После частичного обрушения жилого дома в Астрахани власти ввели региональный режим ЧС. Об этом заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

© Игорь Бабушкин / Telegram

«По состоянию на 02:30 разобрано 25 процентов завалов обрушившегося здания. Задействовано достаточное количество спасателей и техники. Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы», — сообщил Бабушкин.

В сообщении уточняется, что разбор завалов планируют завершить до 14:00, после этого территорию огородят. Для жителей обрушившегося дома организовали три пункта временного размещения, их обеспечат горячим питанием и вещами. По словам губернатора региона, всем пострадавшим окажут финансовую поддержку и предоставят жилье в кратчайшие сроки.