СМИ назвали причину объявления в розыск основателя «Тануки»

Полиция объявила в розыск предпринимателя Александра Орлова, основателя сети ресторанов японской кухни «Тануки» и ресторанного холдинга Bulldozer Group. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник.

По данным газеты, сведения об Александре Орлове появились в базе розыска, размещенной на сайте МВД РФ.

Источник отметил, что бизнесмен был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба в составе организованной группы) следственной частью УМВД по ЦАО Москвы.

Собеседник газеты уточнил, что заявление в полицию подали руководители ООО «Промтехноком», владеющего площадями в «Москва-Сити».

По предварительным данным, арендатор в лице ООО «Меркурий Фитнес» систематически не платил деньги за аренду помещения, а также «вносил инфраструктурные изменения, не ставя арендодателя в известность и без разрешения».