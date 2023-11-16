МВД: подчиненная экс-президента «Балтики» скрылась в Европе

Бывшая подчиненная экс-президента «Балтики» Дениса Шерстенникова Елена Кузьмина скрылась за рубежом, отметил следователь в Выборгском районном суде Петербурга. Он добавил, что на фоне этого суд просит арестовать бывшего главу пивоваренной компании. Об этом пишет «Интерфакс».

Подчиненная экс-президента «Балтики» скрылась в Европе
© РИА Новости

По его данным, Кузьмина занимала должность директора по правовым вопросам, маркетингу и экспорту компании. Она покинула Россию и устроилась в датскую компанию Carlsberg.

Следователь пояснил, что Шерстенников, как и его бывшая подчиненная и вероятная подельница, может покинуть Россию. На фоне этого, добавил он, бывшего президента компании, а также вице-президента «Балтики» Антона Рогачевского необходимо поместить в СИЗО.

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Представитель МВД уточнил, что у Шерстенникова есть паспорт Турции, а также недвижимость на территории этой страны и банковские счета.

Ранее сообщалось, что в четверг, 16 ноября, по делу о мошенничестве в особо крупном размере были задержаны бывшие руководители «Балтики».

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