Подчиненная экс-президента «Балтики» скрылась в Европе

Бывшая подчиненная экс-президента «Балтики» Дениса Шерстенникова Елена Кузьмина скрылась за рубежом, отметил следователь в Выборгском районном суде Петербурга. Он добавил, что на фоне этого суд просит арестовать бывшего главу пивоваренной компании. Об этом пишет «Интерфакс».

По его данным, Кузьмина занимала должность директора по правовым вопросам, маркетингу и экспорту компании. Она покинула Россию и устроилась в датскую компанию Carlsberg.

Следователь пояснил, что Шерстенников, как и его бывшая подчиненная и вероятная подельница, может покинуть Россию. На фоне этого, добавил он, бывшего президента компании, а также вице-президента «Балтики» Антона Рогачевского необходимо поместить в СИЗО.

Представитель МВД уточнил, что у Шерстенникова есть паспорт Турции, а также недвижимость на территории этой страны и банковские счета.