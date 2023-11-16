Вагон сошел с рельсов в турецком метро

Вагон сошел с рельсов в метро турецкого города Измир. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города, в результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что инцидент случился при въезде на станцию Санайи. После схода с путей вагон врезался в стену платформы и сломал ее. Причины происшествия устанавливаются, местные власти проводят расследование.

Напомним, что 11 октября на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро столкнулись два поезда. В результате происшествия машиниста зажало между вагонами — его вызволяли спасатели.