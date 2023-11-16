МВД России объявило в розыск экс-секретаря СНБО Парубия
Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Парубий объявлен в розыск, следует из базы МВД России.
При этом не уточняется, по какой именно статье его разыскивают.
«Парубий Андрей Владимирович. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.
Парубий 27 февраля — 7 августа 2014 года занимал пост секретаря СНБО в период начала конфликта на Донбассе. С апреля 2016 по август 2019 года был председателем верховной рады Украины.