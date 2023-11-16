МВД России объявило в розыск экс-секретаря СНБО Парубия

Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Парубий объявлен в розыск, следует из базы МВД России.

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При этом не уточняется, по какой именно статье его разыскивают.

«Парубий Андрей Владимирович. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.