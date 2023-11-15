Почему Героя России обвиняют в убийстве девушки и что ему грозит

11 августа этого года после огнестрельного ранения в Луганске погибла 18-летняя девушка. Обвинения в убийстве выдвинули подполковнику, Герою России Иреку Магасумову. Однако в деле не все так однозначно. Что произошло в вечер убийства, связан ли с ним Магасумов и какое наказание ему грозит в случае установления вины, — в материале «Вечерней Москвы».

Кто такой Ирек Магасумов

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Ирек Магасумов родился в Татарстане, в городе Мамадыш. После окончания школы поступил в военное танковое училище в Казани, но через два года учебы перевелся в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Рокоссовского. После служил в Юрге, где и познакомился со своей супругой. В браке родилась дочь, которой на данный момент исполнилось восемь лет.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине, с 24 февраля 2022 года, принимал участие в освободительных действиях. Там же дослужился до звания подполковника и получил один из трех орденов Мужества.

Общественность узнала о подполковнике этим летом, когда президент РФ Владимир Путин наградил Магасумова Звездой Героя России в Кремле. Он получил такую высокую награду за свою самоотверженность и мужество на поле боя.

Но это не единственная его награда за подвиги перед Родиной. До этого Ирек был удостоен еще двух орденов Мужества, а также медалями за «Боевые отличия», «За воинскую доблесть», «За отличие в военной службе» II и III степеней, «За честь и мужество», «За служение Кузбассу».

Что известно об убийстве

Однако затем его имя вновь прогремело в СМИ, но совсем по другому поводу. 11 августа две девушки познакомились с Иреком Магасумовым и его сослуживцем Павлом Яськевичем в баре «Панорама». В заведении был и еще один приятель военных — Артур Пузанкевич. Загадочное убийство произошло несколькими часами позже, после закрытия заведения.

А началось все с довольно банальной ситуации. Яськевич заприметил у барной стойки двух молодых девушек 18 лет — Дарью Киселеву и Александру Долженко. Поддерживал беседу с юными спутницами в основном Яськевич, сам Магасумов, согласно его показаниям, вступал в разговор лишь изредка. В 22:00 кафе закрывалось, так как в городе действует комендантский час.

Однако расставаться компания не планировала, и после закрытия «Панорамы» все переместились в сквер неподалеку. Пузанкевич остался курить около ресторана. Киселева заметила у Магасумова пистолет и попросила пострелять, заявив, что якобы она обучалась этому. Вместе они отошли к деревьям. После двух выстрелов подполковник забрал у нее оружие и вернул его Яськевичу, потому что огнестрел принадлежал ему.

В этот момент Магасумову позвонил Пузанкевич, который остался у кафе. Он попросил у сослуживца помощь, потому что ввязался в конфликт с другой компанией. Так девушки остались наедине с Яськевичем в сквере.

Здесь в истории появляются новые лица: Артем Самсонов, Ривал Ниязов и Рамазан Бабаев и двое неизвестных гражданских. Между ними и Пузанкевичем завязалась перепалка. Все началось с того, что Бабаев сделал замечание Пузанкевичу, который курил у кафе, так как у него был виден пистолет. Бабаев попросил его спрятать оружие, аргументировав тем, что они находятся в общественном месте. Чуть позже началась словесная перепалка, и к конфликту подключились двое гражданских. В это же время со стороны храма раздались два выстрела. Согласно показаниям очевидцев, гражданские пытались провоцировать Пузанкевича: говорили, что «вот из-за таких, как он, и началась стрельба неподалеку».

После звонка Пузанкевича к конфликту присоединился Магасумов, и, как только он появился возле кафе, со стороны храма раздался третий выстрел, который и стал для Киселевой смертельным. Магасумов и Пузанкевич решили продолжить «беседу» с Самсоновым, Ниязовым и Бабаевым подальше от людного места.

Они сели в машину, на которой приехала компания, и отъехали на ближайшую улицу, рассказывал потом Бабаев. Конфликт удалось решить словесно. Затем офицеры Магасумов и Пузанкевич сели в «Ниву» Бабаева, а тот, будучи рядовым, не стал перечить старшим по званию и отдал ключи. Офицеры уехали, пообещав вернуть машину утром следующего дня.

Когда Бабаев и Ниязов пошли к военной полиции, чтобы пожаловаться на поведение Магасумова и Пузанкевича, патрульные сообщили, что в сквере была убита девушка. Ее тела, по их показаниям, они не видели. Зато встретили ее подружку, которая была в состоянии сильного алкогольного опьянения, постоянно путалась и меняла свои показания. Она даже обвинила Бабаева в убийстве, когда они подошли к месту преступления. Очевидцы вспоминают, что позднее в отделении полиции девушку допрашивали в таком же состоянии.

Яськевич же, согласно подготовленной адвокатами Магасумова справке, вернулся в часть нервным и судорожно рассказал, что «завалил девку», — об этом свидетельствовали его сослуживцы. Он спрятал оружие убийства под матрас и в тот же вечер сбрил бороду. Этой же ночью Яськевич, по показания Магасумова, звонил ему в панике и сообщил, что «начудил» в сквере.

Как проходило следствие

Сослуживцев задержали 12 августа. Но первые сообщения об убийстве, в котором обвинили Магасумова, появились в Telegram-каналах только в конце сентября. Тогда же в открытом доступе оказалось обращение главы Кузбасса Сергея Цивилева на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Цивилев выступил в защиту Магасумова и указывал в письме на признательные показания Яськевича и многочисленные показания свидетелей. Например, мужчины, которые были замечены в потасовке, подтвердили, что обвиняемый Магасумов в момент убийства находился вместе с ними, а не в сквере с девушками.

Яськевич действительно после задержания сознался в убийстве и даже написал письменное признание. Однако оно не была рассмотрена, а в преступлении обвинили Магасумова, хотя в отделение его везли как свидетеля.

— Ирека тоже забрали, но как свидетеля. Но когда уже привезли туда, его сразу заломали, надели на него наручники, связали ноги, поставили к стене. Теперь Павел на каждом шагу кричит, что готов понести наказание, но его все шпыняют. Сейчас он находится в статусе свидетеля. Он каждый раз приходит в Следственный комитет и спрашивает: «Когда же вы меня уже услышите?» А следователи отвечают: «Иди с Богом, не мешайся». Они, видимо, посчитали, что человек не может взять на себя такой ярлык, добровольно сесть без вины, — рассказала супруга обвиняемого Анна Магасумова.

В ходе следствия, по словам супруги обвиняемого, даже не проводилось ни одной медицинской экспертизы.

— Девочку сразу же похоронили через два дня, хотя тело не имели права отдавать, пока идет следствие. Мы настаивали на том, чтобы провели биллинг, проверили телефон, был ли звонок. Никто ничего не хочет делать, — заявила Магасумова.

В деле сменился второй следователь, при этом оно рассматривается не в военном, а гражданском суде. Не смягчило следствие и большое количество наград подполковника. При этом, по словам четырех адвокатов обвиняемого, которых наняли его близкие, следствие утверждает, что было умышленное причинение смерти Киселевой.

— Но обвинение не выдерживает никакой критики с той точки зрения, что в нем не приведены мотивы и причины, — сообщил один из правозащитников.

А Яськевич, по сообщениям СМИ, перестал выходить на связь. Его не может найти даже собственный адвокат.

Что грозит обвиняемому

Как рассказал почетный адвокат, член Общественной палаты города Москвы Дмитрий Краснов, в случае доказательства вины по делу об убийстве Иреку Магасумову грозит лишение свободы от 6 до 15 лет.

— Если обвиняемый убил одного человека, это будет квалифицироваться следствием по части первой статьи 105 РФ. При вынесении приговора будут учитываться его характеристики и личные данные, в том числе награды и звание Героя России. В этом случае у судьи широкий диапазон наказания — от 6 до 10 лет, на него будет влиять, как защитная линия подсудимого и его геройское прошлое, — пояснил юрист.

В случае если подсудимый признает свою вину и окажет деятельную помощь следствию и суду в раскрытии преступления, срок наказания будет сокращен. При этом будут учитываться все факторы: содействие следствию, признание, награды. Однако геройское звание не может освободить от ответственности перед законом, подчеркнул собеседник «ВМ».

— По Конституции все равны перед законом: герой, маршал или простой человек. Чаще всего награды считаются лишь основанием для снижения наказания, — сообщил адвокат.