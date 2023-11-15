Трепова* частично признала вину

По словам прокурора, взрывное устройство внутри статуэтки было активировано с помощью эстонской сим-карты. Парламентская газета

Девушка частично признала вину в зале суда. Во время слушания по делу она заявила, что не знала о находящейся в статуэтке взрывчатке. Lenta.ru