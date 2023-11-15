Албания решила экстрадировать в Россию Васю Бандита

Суд города Скадар (Албания) принял решение удовлетворить требование Минюста РФ по экстрадиции Игоря Кокунова, обвиняемого в том, что он является криминальным авторитетом по кличке Вася Бандит, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, Кокунов в феврале 2022 года бежал из-под домашнего ареста. В августе 2023 года полиция Албании задержала его на КПП Муричан - Сукобин.

В суде отметили, что мужчина после задержания запросил политическое убежище в Албании, заявил о том, что в России его жизни может угрожать смертельная опасность. Судьи не приняли его слова во внимание и удовлетворили требование министерства.