Приставы объяснили ситуацию с выплатами семье убитой Пехтелевой

Помилованный убийца Веры Пехтелевой Владислав Конюх не освобожден от компенсации семье погибшей, выплаты приостановлены на время его нахождения в зоне спецоперации. Об этом со ссылкой на судебных приставов пишет портал Ngs42.Ru.

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Канюс жестоко убил свою бывшую девушку в 2020 году, когда узнал, что она завела новые отношения. Сообщалось, что на теле Веры Пехтелевой насчитали свыше 100 травм — ушибов, гематом и резаных ран. Свой поступок он объяснил тем, что хотел, чтобы «она замолчала». Канюс был осужден на 17 лет лишения свободы. А позже родственники девушки узнали, что он находится на свободе.

8 ноября 2023 года стало известно, что Владислава Канюса помиловали. Он получил освобождение «от дальнейшего отбывания наказания», с него также сняли судимость.

При этом приставы опровергли информацию о том, что помилованный президентом убийца кемеровчанки Владислав Канюс не будет выплачивать семье жертвы моральные компенсации, назначенные судом.

В ведомстве пояснили, что взыскание пока приостановлено в связи с тем, что Канюс находится в зоне проведения спецоперации.

«До тех пор, пока он не демобилизован, взыскания с него, как и других участников СВО, приостановлены», — пояснили в службе судебных приставов.